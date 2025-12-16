Entrenador mundialista pide no comprar boletos para la Copa del Mundo de 2026: "No te endeudes ni endeudes a tu familia"

Una de las grandes polémicas con miras al comienzo de la Copa del Mundo de 2026 ha sido el elevado precio para poder disfrutar de los partidos en México, Estados Unidos y Canadá.

Con el paso de los días, los fanáticos del planeta ven difícil adquirir las entradas y pierden la ilusión de vivir el torneo de la FIFA.

El problema ha escalado de tal manera que incluso voces importantes dentro del certamen han difundido mensajes para pedir a los seguidores que no viajen.

La más reciente llegó desde Escocia, país en el que el entrenador Steve Clarke, quien dirige al equipo escocés, habló de lo complicado que resulta el viaje.

"Escuchen, siempre es caro ir a Estados Unidos. Incluso si te vas de vacaciones allá, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico y pasar allí tus vacaciones. El precio de las entradas lo fija la FIFA y mi mayor deseo es que la gente no se endeude demasiado para ir", mencionó en entrevista con Sky Sports.

Clarke continuó con su mensaje y recalcó la importancia de no endeudar a las familias por la pasión al futbol.

"No te endeudes ni endeudes a tu familia. Me gustaría pensar que, con la poca asignación de entradas que nos toca, muchos de los aficionados asistirán a todos los lugares, pero quizá solo sean 1,200 personas", finalizó.