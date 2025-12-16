Christian Martinoli adelanta la fecha de su retiro de los medios de comunicación

Christian Martinoli es, sin duda alguna, uno de los narradores más importantes en la historia de México, quien gracias a su estilo se ha ganado el cariño de un gran sector de aficionados.

El relator estrella de TV Azteca, quien ha formado un gran equipo con Luis García y Jorge Campos, ha sumado una amplia experiencia en los medios de comunicación, hecho que lo llena de orgullo.

Con esa trayectoria en las pantallas de televisión, Martinoli habló sobre su edad y la forma en la que, en un futuro, le gustaría despedirse de los medios.

En conversaciones con su amigo Luis García, Martinoli fue claro sobre el tiempo que le queda y recalcó su intención de narrar tres mundiales más.

"El próximo mundial espero que sí. Tendría 59 años para el 2034, quizá a los 63 y no más. José Ramón Fernández cumple 80 años", mencionó.

Ante las palabras de su colega, García también hizo cálculos y, al contemplar las mismas fechas que Martinoli, estableció que tendría 69 años para esa última justa.