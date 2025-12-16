Alberto del Río, exfigura de la WWE, se entera en La Granja del campeonato de Toluca

El pasado domingo, en la cancha del Estadio Nemesio Díez, Toluca levantó el título número doce en su historia dentro de la Liga MX.

El equipo escarlata vino de atrás y, con el impulso de su afición, se impuso en una dramática tanda de penaltis a Tigres, lo que desató la locura entre sus seguidores.

El triunfo del equipo de Antonio Mohamed llegó a todos lados, incluso a La Granja, programa de TV Azteca en el que participa Alberto del Río, exluchador de la WWE.

Lee también Juan Pablo Vigón se disculpa con juvenil de Toluca tras burla en la final del Apertura 2025

El esteta, quien en múltiples entrevistas expresó su afición al cuadro rojo y se alejó del día a día por el programa al estar incomunicado, recibió la noticia del título.

Fue Adal Ramones quien entregó al hijo de Dos Caras un mensaje del club, en el que se le notificó la noticia junto con una playera oficial.

Lee también Exfigura mexicana de la Liga MX se va del país y dirigirá a un gigante de la Concacaf

"Lo esperaba, lo pensaba. Quedaron campeones, Puro ChorizoPower, somos bicampeones. Gracias a todo el equipo por hacer esto, estoy seguro de que Alexis Vega anotó", mencionó.