Exfigura mexicana de la Liga MX se va del país y dirigirá a un gigante de la Concacaf

La Liga MX se ha convertido en una misión imposible para los entrenadores mexicanos, quienes, pese a tener conocimiento, no encuentran un espacio en la máxima categoría para tener oportunidades y trascender.

El escenario, que ha visto a figuras como Miguel Herrera y Luis Fernando Tena salir del país para continuar su carrera, se ha convertido en un camino que más técnicos han iniciado.

Lee también Christian Martinoli adelanta la fecha de su retiro de los medios de comunicación

El caso más reciente es el de uno de los exfutbolistas más conocidos por la afición de Cruz Azul y Puebla, quien asumió el reto de dirigir a un gigante de la Concacaf.

Se trata de Adrián Sánchez, exdefensor que fue anunciado oficialmente como nuevo estratega del FAS de El Salvador, institución que lo presumió en redes sociales.

"Su liderazgo, su lectura del grupo y la continuidad del proyecto deportivo nos permitirán avanzar con claridad y ambición. Confiamos en su capacidad para potenciar al equipo y mantener el nivel de exigencia que representa Club Deportivo FAS", se lee en redes sociales.

Lee también Juan Pablo Vigón se disculpa con juvenil de Toluca tras burla en la final del Apertura 2025

Sánchez fue auxiliar de Cristian "Pony" Flores en el Apertura 2025, técnico que dejó su lugar al mexicano, quien ahora tiene la responsabilidad de llevar a buen puerto a la institución.

La llegada del estratega mexicano fue reconocida por la afición, que la consideró un acierto y le deseó suerte al entrenador, quien también jugó en los extintos Lobos BUAP.