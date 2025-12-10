Chivas y los temas pendientes que definirá con Gabriel Milito

La directiva del Guadalajara esperará hasta que reporte a la pretemporada el técnico Gabriel Milito, para esclarecer algunos puntos en refuerzos y conocer su opinión porque todavía están buscando un defensa central y un lateral por izquierda, para hacerle sombra a Bryan González.

Así como tratar temas de salidas, las posibilidades que tiene en casos especiales para que tengan minutos, si es que ve conveniente que jueguen o de plano, le buscan lugar fuera del club, como es el caso de Alan Pulido.

Este tema tiene con dolor de cabeza a la dirigencia, ya que el delantero tiene todavía un año de contrato y deportivamente ha quedado a deber, así que buscarán la mejor alternativa, de la mano del técnico argentino.

Hasta este momento no se registra ninguna propuesta por el atacante de algún equipo de la Liga MX, tampoco de la MLS y el sueldo al año, es el que les hace estragos en el redil, por la pobre productividad que tiene en campo.

Otro caso es el de Ricardo Marín, quien debe reportar con Chivas y el técnico decidirá su futuro; al tiempo que la misma suerte correrá Daniel Ríos.