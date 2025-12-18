Héctor Reynoso se ‘venga’ de Cuauhtémoc Blanco y le da una fuerte patada en el Clásico de Leyendas

Cuauhtémoc Blanco, uno de los mejores futbolistas en la historia de México, se volvió tendencia hace unas semanas, luego de que se hiciera viral un golpe durante un partido amistoso entre Leyendas de Chivas y América.

En las imágenes se observa al exgoleador azulcrema dar un manotazo al arquero rojiblanco, lo que provocó la reacción de la afición y de los futbolistas tapatíos, quienes reclamaron su actitud.

Uno de los más molestos por el comportamiento de Blanco fue el defensor Héctor Reynoso, quien encaró al oriundo de Tepito y protagonizó un choque con él.

Con el paso de los días y el tema aparentemente olvidado, se dio a conocer un nuevo video en el que ahora es Cuauhtémoc quien recibe un fuerte golpe por parte de Reynoso, lo que evidenció la intensidad de esa rivalidad.

Todo ocurrió cuando Blanco se disponía a cobrar un penalti. Para fortuna del exgobernador de Morelos, el arquero rechazó el balón y lo dejó libre, lo que representó una nueva oportunidad para Cuauhtémoc.

Sin embargo, al intentar disparar con el arco abierto, recibió una patada en la pierna, generando preocupación entre algunos seguidores.