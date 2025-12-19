'Chofis' López volverá a vestir la playera de las Chivas en la Copa Navidad

La llamada "talacha" se ha convertido en el refugio de exfutbolistas, quienes optaron por retirarse, pero quieren seguir jugando y ganar unos cuantos miles o millones de pesos. En este caso es distinto, pues Javier Eduardo López, ex de Chivas, aún no se retira, pero al no conseguir equipo optó por llegar al futbol llanero.

Por medio de redes sociales el equipo Chivas MV anunció la llegada del canterano rojiblanco para la Copa Navidad 2025, torneo que disputan equipos de futbol amateur en el estadio de Jalisco. Esta competencia reparte más de 100 mil pesos al conjunto ganador.

La 'Chofis' López arriba a este equipo amateur tras haber salido de los Tuzos del Pachuca, club con el que jugó en el Apertura 2025 e incluso llegó a disputar minutos en el Mundial de Clubes del verano pasado, pero una supuesta mala relación con Jaime Lozano, quien fuera técnico del cuadro hidalguense, fue la razón de su partida.

Chofis López llega a la talacha / Foto: Especial

¿Cuáles son las estadísticas de la Chofis en su paso por Chivas?

Desde su irrupción en el primer equipo de las Chivas, la Chofis era visto como un gran talento de la cantera rojiblanca, pero nunca terminó siendo lo que se esperaba de él. Los temas extra cancha fueron la gran mancha que eclipsó su carrera.

Con el primer equipo rojiblanco, Javier López alcanzó grandes números. Jugó alrededor de 192 partidos con el Rebaño, registrando 24 goles y 12 asistencias durante ese período.

De igual manera, el mexicano fue parte del equipo dirigido por Matías Almeyda, entrenador que le dio cinco títulos al club Deportivo Guadalajara. La Liga MX, dos Copas MX, la Supercopa MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Su talento lo colocó como un referente del equipo rojiblanco, sin embargo, su rendimiento era paulatino, algo que ocasionó su salida del club.