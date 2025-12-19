Cruz Azul busca nuevo goleador; Miguel Borja se perfila como el fichaje para el Clausura 2026

Cruz Azul ya pasó la página de la eliminación en la Copa Intercontinental ante Flamengo y enfoca su mirada en el Clausura 2026. La directiva entiende que el proyecto necesita un golpe de autoridad y el primer nombre fuerte aparece en el ataque. Miguel Borja se perfila como el candidato número uno para reforzar a La Máquina.

La posible llegada del delantero colombiano responde a una necesidad clara. La salida de Ángel Sepúlveda dejó un vacío en el frente ofensivo y el club busca un perfil probado. Borja cumple con ese requisito y, además, aparece como una oportunidad de mercado difícil de ignorar.

De acuerdo con información difundida, el atacante de 32 años llegaría como jugador libre tras finalizar su contrato con River Plate. Esa condición facilita la negociación y lo coloca como uno de los refuerzos más atractivos de la Liga MX rumbo al próximo torneo. En La Noria lo ven como un fichaje de impacto inmediato.

Borja cuenta con un amplio recorrido en el futbol sudamericano. En su palmarés figuran títulos como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y una cuota goleadora constante en clubes como Palmeiras y River Plate. Esa experiencia lo coloca como una opción de jerarquía para asumir el rol de referente ofensivo.

Aunque recibió sondeos de distintos equipos, el colombiano mostró interés en la propuesta celeste. Boca Juniors fue el club que más tiempo insistió en ficharlo, pero la falta de acuerdo económico abrió la puerta para que Cruz Azul tomara ventaja en la negociación.

El plan contempla que Borja llegue a México después de Navidad, entre el 26 y 28 de diciembre. En esos días realizaría las pruebas físicas y médicas correspondientes y si todo avanza conforme a lo previsto, firmaría su contrato con el conjunto celeste.

La posible incorporación del delantero representa un golpe en la mesa para la directiva encabezada por Víctor Velázquez. Cruz Azul busca un delantero con olfato goleador y experiencia internacional, cualidades que también resultan clave para encarar torneos como la Concacaf Champions Cup y el torneo local.

