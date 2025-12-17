Vicente Sánchez hable sobre su polémica salida de Cruz Azul: No la pasé bien

Después del fracaso de Nicolás Larcamón en su primer torneo al frente de Cruz Azul, los recuerdos y nostalgia en torno a Vicente Sánchez comenzaron a invadir los sentimientos de la afición celeste.

Dejar ir al técnico que les dio la Copa de Campeones de la Concacaf es algo inexplicable para todas las partes, pero sucedió… y aunque no hubo explicación por parte de la directiva, el estratega uruguayo rompió el silencio.

“Es normal que se genere eso (polémica) porque es difícil entender la parte de que uno cuando sale campeón, por lo general, te quedas en un equipo”, declaró Vicente en entrevista para Fox Sports.

“¿Quién no va a querer dirigir a Cruz Azul? Cualquier técnico, pero también hay que aceptar las decisiones que se toman. Estamos muy agradecidos con el ingeniero (Víctor Velázquez); el día que me llamen volveré”, agregó contundente.

El exfutbolista de Toluca y América acepta que tanto él como su familia no la pasaron bien mientras los rumores y polémicas rodeaban su entorno.

“Es duro, hubo momentos que no la pasé bien, pero creo que hilando todo el torneo pudimos salir adelante. Darle el título al ingeniero y a la afición”, aseveró el último técnico campeón con Cruz Azul.

“En el transcurso del torneo se hablaron cosas que no eran reales, cosas de mi persona o de mi equipo, que trataba de aislar… cuando uno sale a aclarar una mentira es darle importancia. Había que seguir enfocado y seguir callado”, concluyó el extimonel de la Máquina.

