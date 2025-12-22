Pumas hace oficial la llegada de su tercer refuerzo para el Clausura 2026

Los Pumas son conscientes de que necesitan reforzarse para ser competitivos en el Clausura 2026.

Por tal motivo, la directiva auriazul está trabajando a marchas forzadas para encontrar las mejores opciones en el mercado de transferencias veraniego.

En la última semana, el Club Universidad Nacional ha sumado tres incorporaciones, de manera oficial, y todavía espera más.

El equipo de Efraín Juárez ya cuenta con César Garza y Juninho Vieira, pero este lunes confirmó la llegada de un nuevo futbolista.

A través de sus redes sociales, los Pumas anunciaron la incorporación de su tercer fichaje para el próximo torneo.

“El defensa central Antonio Leone ya es Puma. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Tony!”, publicaron en su cuenta oficial de X.

Al zaguero llega procedente del Monterrey, al igual que César Garza, y tratará pelear la titularidad con Rubén Duarte y Nathan Silva.

¿Quién es Antonio Leone, el nuevo refuerzo de los Pumas?

Tony nació en Long Beach, California, el 28 de abril de 2004, es decir, tiene 21 años.

El defensa central cuenta la nacionalidad estadounidense y la mexicana, por lo que podría representar a ambas selecciones.

En el pasado, ha jugado tanto para las Barras y las Estrellas como el Tricolor; sin embargo, en los proceso Sub-20 y Sub-23 representó a México, por lo que podría encaminarse para querer jugar con la Mayor.

Además, tiene la ventaja de que no ocupa plaza de extranjero, por lo que los Pumas podrán buscar a otro No Formado en México para ocupar el único espacio que les queda disponible.

Antonio Leone se formó como futbolista en las fuerzas básicas de Los Angeles FC, donde debutó como profesional en 2020.

Tony llegó al Monterrey hace dos años y disputó partidos de Liga MX, Copa Campeones de la Concacaf y Leagues Cup.

Cabe resaltar que la transferencia no es definitiva, sino que es un préstamo por un año con opción de compra, si los Pumas quedan satisfechos con los dos torneos que dispute con la camiseta auriazul.