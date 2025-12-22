Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, debuta con victoria en la Copa Africana de Naciones

Con más sufrimiento de lo esperado, Sudáfrica venció (2-1) a Angola en la primera jornada de la Copa Africana de Naciones 2025.

Los Bafana Bafana llegaban como favoritos ante unas Palancas Negras que decepcionaron en las Eliminatorias de África para la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, para el equipo de Hugo Broos, fue más difícil de lo presupuestado quedarse con la victoria y los tres puntos.

A pesar de que los sudafricanos tuvieron mayor tiempo la posesión del balón, pero no supieron que hacer con ella y les costó trabajo generar ocasiones de peligro en la portería rival.

Al final, tuvieron la misma cantidad de disparos que los angoleños; ambas selecciones realizaron 10 tiros totales y cuatro al arco.

El primer gol de Sudáfrica cayó tras una jugada fortuita, por una serie de rebotes, aunque la jugada individual y la definición de Oswin Appollis fueron de gran nivel.

El extremo izquierdo del Orlando Pirates no desaprovechó la oportunidad de abrir el marcador (21') en el estadio de Marrakech.

La respuesta de Angola fue casi inmediata. Manuel Show remató un centro tras un cobro de tiro libre, por parte de Fredy, y empató el encuentro (35').

El resto de los minutos se desarrolló de la misma manera: los sudafricanos tenían la pelota, intentaban atacar y sufrían en los contragolpes.

Aunque, los angoleños tampoco los hicieron sufrir demasiado, parecían cómodos con el punto que ya tenían en la bolsa. Hasta que los Bafana Bafana reaccionaron.

Lyle Foster luchó y robó un balón en una salida controlada de las Palancas Negras; se conectó con dos compañeros y metió un disparo desde fuera del área inalcanzable para Hugo Marques.

Exquisita definición del centrodelantero que terminó siendo el Jugador Más Valioso del partido.

Sudáfrica, el rival de México, en el Mundial 2026, debutó con una victoria en la Copa Africana de Naciones y sumó tres puntos que le permiten tener ligera tranquilidad para el cierre de la Fase de Grupos.

En la siguiente jornada, los Bafana Bafana medirán fuerzas con Egipto, la selección con la que se tiene presupuestado que peleará el primer lugar del Sector B.