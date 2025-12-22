Copa Africana de Naciones: ¿Cuáles son las principales figuras que participan en el torneo?

Más Información
La Copa Africana de Naciones 2025 arrancó con la victoria (2-0) de Marruecos sobre Comoras, en el duelo inaugural.
La Selección de Costa de Marfil llega como la actual campeona, por lo que tendrá la obligación de defender su corona.
El torneo de selecciones más importante de la Confederación Africana de Futbol (CAF, por sus siglas en francés) se está disputando en Marruecos, en un total de nueve estadios alrededor de seis ciudades.
Un total de 24 selecciones lograron su clasificación a esta nueva edición del certamen y fueron divididas en seis grupos de cuatro integrantes.
Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Comoras, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Guinea Ecuatorial, Malí, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Republica Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabue son los países que lucharán por la corona del continente africano.
Caber recordar que a los octavos de final clasificarán los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
La Copa Africana de Naciones 2025 reunió a una impresionante cantidad de figuras del futbol mundial que dejaron a sus equipos para representar a sus selecciones.
Estas estrellas que brillan por luz propia en las mejores ligas del mundo jugarán del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026 por el orgullo de África.
¿Cuáles son las principales figuras que participan en la Copa Africana de Naciones?
Egipto
Mohamed Salah | Liverpool
Omar Marmoush | Manchester City
Argelia
Riyad Mahrez | Al-Ahli
Rayan Ait-Nouri | Manchester City
Ismael Bennacer | Dinamo Zagreb
Senegal
Sadio Mané | Al-Nassr
Nicolas Jackson | Bayern de Múnich
Ismaila Sarr | Crystal Palace
Kalidou Koulibaly | Kalidou Koulibaly
Gabón
Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique de Marsella
Marruecos
Yassine Bounou | Al-Hilal
Brahim Díaz | Real Madrid
Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain
Noussair Mazraoui | Manchester United
Sofyan Amrabat | Real Betis
Nayef Aguerd | Olympique de Marsella
Nigeria
Victor Osimhen | Galatasaray
Ademola Lookman | Atalanta
Bryan Mbeumo | Manchester United
República Democrática del Congo
Aaron Wan-Bissaka | West Ham
Costa de Marfil
Franck Kessié | Al-Ahli Saudi
Amad Diallo | Manchester United
Odilon Kossounou | Atalanta
Túnez
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt
