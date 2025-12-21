Vinícius Júnior cierra 2025 con impresionante racha negativa sin anotar con Real Madrid

El Real Madrid cerró 2025 con una racha de tres partidos consecutivos sin perder, en todas las competiciones en las que está participando.

Luego de perder (2-1) con el Manchester City en la Champions League, el conjunto merengue derrotó al Alavés (2-1) y al Sevilla (2-0) en LaLiga y al Talavera (2-3) en la Copa del Rey.

Por tal motivo, la tranquilidad regresó al equipo de Xabi Alonso después de vivir un noviembre complicado.

Con su último triunfo ante los nervionenses, la escuadra madridista sumó tres puntos que le permiten seguir de cerca al superlíder general y acérrimo rival: el Barcelona.

De momento, el Real Madrid se encuentra a cuatro unidades de los blaugranas, quienes también finalizaron el año con una victoria (2-0) ante el Villarreal.

Sin embargo, al interior del vestuario merengue, hay un futbolista que no la está pasando nada bien, tanto futbolística como anímicamente.

En los últimos días, Vinícius Júnior ha estado en el ojo del huracán por el mal momento que vive dentro del terreno de juego y fuera del mismo.

El extremo brasileño sigue acumulando partidos sin anotar y ya cuenta con una impresionante racha, no digna de un jugador de sus dimensiones.

El número siete madridista no marca un solo gol desde el 4 de octubre, es decir, cumplirá tres meses completos en enero, cuando regrese a la actividad.

En aquel momento, consiguió un doblete contra el Villarreal, en duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Temporada 2025-26 de LaLiga y disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Desde entonces, han pasado 14 partidos en los que ha tenido participación con el Real Madrid, entre el torneo liguero, la Copa del Rey y la Champions League, y no se ha hecho presente en el marcador con ninguna anotación.

Getafe, Juventus, Barcelona, Valencia, Liverpool, Rayo Vallecano, Elche, Olympiacos, Girona, Athletic Club, Celta de Vigo, Manchester City y Sevilla con los equipos a los que Vinícius Júnior se enfrentó y no pudo convertirles.

Además, contando a la Selección de Brasil, el extremo no pudo marcar en los últimos tres juegos, en los que fue titular en todos; ante Japón, Senegal y Túnez se fue en cero goles.

Su última anotación con el equipo de Carlo Ancelotti la logró en goleada (0-5) sobre Corea del Sur, cuando puso cifras definitivas en el amistoso internacional.

Mientras Kylian Mbappé cerró 2025 empatando un histórico récord de Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, la otra figura del Real Madrid, lo terminó con una racha de 14 juegos sin convertir con la camiseta merengue y 17 en total, contando a Brasil.