Erling Haaland anota doblete en triunfo del Manchester City y rompe un récord de Cristiano Ronaldo

Erling Haaland sigue a ritmo de más de un gol por partido para el Manchester City en la Liga Premier. Su más reciente víctima fue el West Ham el sábado.

El delantero noruego anotó en cada mitad para llegar a 19 goles en 17 partidos en esta campaña y también asistió en el gol de Tijjani Reijnders en la victoria 3 -0 en el Estadio Etihad.

La victoria llevó al City al primer lugar, un punto por delante del Arsenal antes de que el líder enfrente más tarde al Everton.

Haaland tiene 38 goles en 28 partidos para club y país en lo que se perfila como la temporada más prolífica de su carrera. Si las lesiones lo permiten, la temporada terminará con su participación en su primer Mundial con Noruega.

Con su doblete llegó 104 anotaciones en la Liga Premier, una más que Cristiano Ronaldo y con 122 partidos menos.

Haaland anotó en el segundo intento desde el centro de Phil Foden para darle al City una ventaja en el quinto minuto y aprovechó un error defensivo para poner el 3-0 en el 69. Entre tanto, Haaland deslizó un pase corto a Reijnders, quien controló y disparó al techo de la red en el 38.

