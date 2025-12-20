Más Información

Jake Paul sufre doble fractura de mandíbula y reta al Canelo Álvarez

Este viernes Anthony Joshua noqueó a en una pelea en la que el joven creador de contenido escaló hasta la categoría de peso pesado para enfrentarse a uno de los mejores del mundo. Con un derechazo directo al rostro, el británico mandó a la lona al estadounidense y lo dejó con una doble fractura de mandíbula.

El excampeón unificado de peso pesado en OMB, FIB y AMB lo mandó a la lona en repetidas ocasiones a Jake Paul, quien volvió a caer en una pelea contra "un boxeador de verdad", ya que se lo ha acusado de tener victorias "falsas" por pelear contra luchadores más viejos que él o de artes marciales mixtas.

A través de sus redes sociales, Jake Paul compartió una radiografía en la que "presume" su doble fractura de mandíbula. Sin embargo, aprovechó para retar a Saúl 'Canelo' Álvarez.

"Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días", publicó el más joven de los hermanos Paul.

Esta no es la primera vez que Jake Paul reta a Canelo, aunque el tapatío no le ha hecho caso.

ASÍ FUE EL NOCAUT DE ANTHONY JOSHUA A JAKE PAUL

