Kylian Mbappé alcanza récord de Cristiano Ronaldo con Real Madrid y lo homenajea con festejo

El Real Madrid cerró el año con una victoria (2-0) más que importante ante el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu.

Con goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, el equipo merengue se impuso a los nervionenses en duelo correspondiente a la Jornada 17 de la Temporada 2025-26 de LaLiga.

El volante inglés abrió el marcador en La Casa Blanca tras una asistencia de Rodrygo Goes y Donatello amplió la ventaja desde el manchón de penalti.

El atacante francés no desperdició la pena máxima que señaló el árbitro central por una falta de Juanlu Sánchez dentro de su propia área.

Lee También Bolonia es finalista de la Supercopa de Italia tras eliminar al Inter de Milán

Con bastante tranquilidad, el campeón del mundo definió desde los once pasos y venció al griego Odisseas Vlachodimos.

La anotación de Kylian Mbappé sirvió para redondear el triunfo del Real Madrid y para alcanzar un récord de Cristiano Ronaldo en la institución merengue.

El canterano del Mónaco celebró su cumpleaños 27 empatando a su “ídolo” con un registro histórico en La Casa Blanca.

Lee También Napoli se mete a la final de la Supercopa de Italia tras eliminar al AC Milan

Donatello llegó a 59 goles en el año 2025 e igualó la marca que CR7 había impuesto en 2013 al conseguir la mayor cantidad de dianas en un año calendario.

De esta manera, el jugador parisino logró el mismo número de tantos y escribió su nombre con letras de oro en la historia del equipo madridista.

👏 ¡@KMbappe iguala el récord de @Cristiano con 59 goles en un año! pic.twitter.com/TQhaGjDylb — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 20, 2025

Luego de que se concretara la victoria del conjunto de Xabi Alonso contra el Sevilla, Kylian Mbappé, ofreció sus primeras declaraciones y resaltó que El Comandante es el mejor jugador merengue de todos los tiempos.

“Es increíble, en mi primer año hacerlo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid”, mencionó.

Además, el francés festejó al estilo del futbolista del Al-Nassr, por lo que habló al respecto y aceptó que quería “compartir eso con él” porque tiene una “muy buena relación con él”.

“La celebración es para él, quería tener un guiño para él porque siempre ha estado bien conmigo, me ha ayudado a adaptarme a Madrid y ahora está bien ayudar yo al Madrid a ganar partidos”. declaró Kylian Mbappé acerca de su “amigo” Cristiano Ronaldo.