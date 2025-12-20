Más Información

Real Madrid vs Sevilla: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido este sábado 20 de diciembre?

Real Madrid vs Sevilla: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido este sábado 20 de diciembre?

Este sábado el tendrá su último partido del año en el estadio Santiago Bernabéu frente al siempre complicado Sevilla, actualmente dirigido por Matías Almeyda, con el objetivo de sumar tres puntos y mantenerse en la lucha por el primer lugar contra el Barcelona, líder del torneo.

Este semestre no ha sido el ideal para Xabi Alonso y los merengues no han mostrado su mejor versión, los sufridos triunfos contra el modesto Talavera en Copa del Rey y contra el Alavés en LaLiga son prueba de ello, sumado a la derrota contra el Manchester City en Champions League.

Por eso, una victoria este sábado es fundamental para encarar con buenos ánimos el descanso de invierno.

El Sevilla tampoco pasa por su mejor momento. Los dirigidos por el 'Pelado' fueron eliminados de Copa del Rey y solamente tienen una victoria en sus últimos cuatro partidos ligueros.

Mientras el Madrid ocupa el segundo lugar con 39 puntos, los Blanquirrojos ocupan el noveno lugar con 20 unidades.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO el atractivo choque entre el Real Madrid y el Sevilla.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL REAL MADRID VS SEVILLA?

  • Día: sábado 20 de diciembre
  • Hora: 14:00 horas
  • Transmisión: Canal 516 o 1516 de Sky y 522 de Izzi

