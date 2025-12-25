NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de Navidad 2025 HOY

Durante estas épocas decembrinas, muchas ligas deportivas se toman descanso, pero ese no es el caso de la NFL. A diferencia de otras competencias, el futbol americano trae una cartelera extraordinaria para esta Navidad.

Esta fecha llega con un sabor especial, y no porque sea 25 de diciembre, ya que arranca la semana 17 de la temporada, lo que significa que vamos a conocer más equipos clasificados a playoffs, así como a otros eliminados.

Algo que también es una gran diferencia para los duelos de este año es que dos de los tres juegos serán transmitidos por Netflix, plataforma de streaming que sigue involucrándose en los deportes poco a poco.

Lee también: América conquista los mejores MEMES tras anunciar inicio de su nueva era con millonaria inversión

Merry Christmas and Happy Holidays 🤍🏈 pic.twitter.com/BbYhE4glRQ — NFL (@NFL) December 25, 2025

A lo largo de los años, la NFL ha fortalecido esta fecha del semestre porque significa un día importante para gran parte del mundo. Algunos equipos ya están eliminados, pero otros aún tienen posibilidades y no hay mejor fecha para regalarle una sonrisa a su afición que hoy.

¿Cuáles son los partidos de Navidad 2025 de la NFL?

Dallas Cowboys vs Washington Commanders

Horario: 12:00 horas del centro de México

Lugar: FedEx Field

Transmisión: Netflix y NFL Game Pass

Lee también: Pumas: ¿Quiénes son y cómo juegan los cuatro refuerzos auriazules para el Clausura 2026?

Detroit Lions vs Minnesota Vikings

Horario: 15:30 horas del centro de México

Lugar: U.S. Bank Stadium

Transmisión: Netflix y NFL Game Pass

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs