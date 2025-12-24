NBA: Horarios y canales para ver EN VIVO los cinco partidos en Navidad

La Temporada 2025-26 National Basketball Association (NBA) continúa su curso este jueves 25 de diciembre, es decir, en Navidad.

Como es habitual, la mejor Liga de basquetbol de Estados Unidos no descansa durante esta fecha tan importante y protagoniza un día lleno de emociones sobre la duela.

En esta ocasión, cinco partidos fueron programados a lo largo del día; desde temprano, en nuestro país, comenzará la acción en la NBA.

Todos los juegos fueron puestos en diferentes horarios, así todos los aficioandos del deporte ráfaga podrán disfruta de cada uno de ellos sin problema.

Lee También Alex de Alba espera con ansias el 2026; buscará el bicampeonato de NASCAR México

La actividad de este jueves comenzará con el duelo entre los Knicks de Nueva York y los Cavaliers de Clevaland, después el Thunder de Oklahoma City y los Spurs de San Antonio se verán las caras.

La jornada de Navidad continuará con el partido entre los Warriors de Golden State ante los Mavericks de Dallas, para seguir con el Lakers de Los Angeles contra los Rockets de Houston.

Finalmente, los Nuggets de Denver y los Timberwolves de Minnesota protagonizarán el último enfrentamiento de este jueves.

Cabe resaltar que todos los juegos serán transmitidos, por lo que los seguidores de la NBA no sufrirán para ver la programación navideña completa.

Lee También David Picasso vs Naoya Inoue, el mexicano por la pelea de su vida; ¿Cuándo y dónde ver el combate?

Horarios y canales para ver EN VIVO los cinco partidos en Navidad de la NBA

Knicks vs Cavaliers

Fecha: Jueves 25 de diciembre

Hora: 11:00

Estadio: Madison Square Garden

Transmisión: ESPN/Disney+/NBA League Pass

Thunder vs Spurs

Fecha: Jueves 25 de diciembre

Hora: Paycom Center

Estadio: 13:30

Transmisión: ESPN/Disney+/NBA League Pass

Warriors vs Mavericks

Fecha: Jueves 25 de diciembre

Hora: 16:00

Estadio: Chase Center

Transmisión: ESPN/Disney+/NBA League Pass

Lakers vs Rockets

Fecha: Jueves 25 de diciembre

Hora: 19:00

Estadio: Crypto.com Arena

Transmisión: ESPN/Disney+/NBA League Pass