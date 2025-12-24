Más Información

NBA: Horarios y canales para ver EN VIVO los cinco partidos en Navidad

NBA: Horarios y canales para ver EN VIVO los cinco partidos en Navidad

Pumas: ¿Quiénes son y cómo juegan los cuatro refuerzos auriazules para el Clausura 2026?

Pumas: ¿Quiénes son y cómo juegan los cuatro refuerzos auriazules para el Clausura 2026?

América conquista los mejores MEMES tras anunciar inicio de su nueva era con millonaria inversión

América conquista los mejores MEMES tras anunciar inicio de su nueva era con millonaria inversión

Boxing Day: ¿Cuántos partidos se jugarán en esta fecha tan importante para la Premier League?

Boxing Day: ¿Cuántos partidos se jugarán en esta fecha tan importante para la Premier League?

Chivas: ¿Qué prefieren cenar los y las futbolistas del Rebaño en Navidad?

Chivas: ¿Qué prefieren cenar los y las futbolistas del Rebaño en Navidad?

La Temporada 2025-26 National Basketball Association (NBA) continúa su curso este jueves 25 de diciembre, es decir, en Navidad.

Como es habitual, la mejor Liga de basquetbol de Estados Unidos no descansa durante esta fecha tan importante y protagoniza un día lleno de emociones sobre la duela.

En esta ocasión, cinco partidos fueron programados a lo largo del día; desde temprano, en nuestro país, comenzará la acción en la NBA.

Todos los juegos fueron puestos en diferentes horarios, así todos los aficioandos del deporte ráfaga podrán disfruta de cada uno de ellos sin problema.

Lee También

La actividad de este jueves comenzará con el duelo entre los Knicks de Nueva York y los Cavaliers de Clevaland, después el Thunder de Oklahoma City y los Spurs de San Antonio se verán las caras.

La jornada de Navidad continuará con el partido entre los Warriors de Golden State ante los Mavericks de Dallas, para seguir con el Lakers de Los Angeles contra los Rockets de Houston.

Finalmente, los Nuggets de Denver y los Timberwolves de Minnesota protagonizarán el último enfrentamiento de este jueves.

Cabe resaltar que todos los juegos serán transmitidos, por lo que los seguidores de la NBA no sufrirán para ver la programación navideña completa.

Lee También

Horarios y canales para ver EN VIVO los cinco partidos en Navidad de la NBA

  • Knicks vs Cavaliers
  • Fecha: Jueves 25 de diciembre
  • Hora: 11:00
  • Estadio: Madison Square Garden
  • Transmisión: ESPN/Disney+/NBA League Pass

  • Thunder vs Spurs
  • Fecha: Jueves 25 de diciembre
  • Hora: Paycom Center
  • Estadio: 13:30
  • Transmisión: ESPN/Disney+/NBA League Pass

  • Warriors vs Mavericks
  • Fecha: Jueves 25 de diciembre
  • Hora: 16:00
  • Estadio: Chase Center
  • Transmisión: ESPN/Disney+/NBA League Pass

  • Lakers vs Rockets
  • Fecha: Jueves 25 de diciembre
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Crypto.com Arena
  • Transmisión: ESPN/Disney+/NBA League Pass

  • Nuggets vs Timberwolves
  • Fecha: Jueves 25 de diciembre
  • Hora: 21:30
  • Estadio: Ball Arena
  • Transmisión: ESPN/Disney+/NBA League Pass

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS