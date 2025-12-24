Alex de Alba espera con ansias el 2026; buscará el bicampeonato de NASCAR México

Una falla mecánica estuvo cerca de dejar a Alejandro de Alba sin el título de NASCAR México 2025, pero la veloz respuesta de su equipo en los pits lo regresó a la pista. “Se tiene que ganar en la última vuelta”, dijo, por la radio de la escudería.

“Parece que lo mandé a escribir, porque así sucedió”, recuerda Alex, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, luego de conquistar su primer trofeo de este serial.

Después de colocar su nombre en el muro de los campeones de NASCAR México, el corredor de AGA Racing Team se alista para el próximo año, con la ambición de sellar el bicampeonato.

“Te mentiría si dijera que el mayor reto no es reafirmar ese título. Es lo que esperan todos, es lo que espero yo. Va a ser más complicado que ganar el primero. El trabajo empieza ya. Hay que empezar, si queremos seguir siendo los mejores para 2026. El auto 14 y Alex tenemos mucho que dar, ya me emociona lo que viene”, comentó

La consumación del éxito lo hizo ver en el retrovisor cómo eran las cosas hace unos años, cuando se quedó sin escudería por dudas sobre su talento.