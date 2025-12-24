Alex de Alba apunta a seguir los pasos de Daniel Suárez en NASCAR

En cada deporte, existen ídolos y todos los atletas tienen al suyo. Alejandro de Alba (campeón de la NASCAR México 2025) reconoce con orgullo su admiración hacia Daniel Suárez, el piloto regiomontano que se ha consolidado en Estados Unidos.

Durante una charla exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, el actual monarca de la NASCAR México comparte —con una sonrisa— su experiencia como aficionado, cuando le tocaba ver a Suárez correr en la pista de su ciudad.

“Claro que Daniel es un referente y un ídolo. Me gusta mucho compartir que, cuando yo iba a ver las carreras en San Luis Potosí, veía que Daniel llegaba de sus compromisos en Estados Unidos a NASCAR México y hacía poles, quedaba en podios y ganaba carreras... Yo decía: ‘No manches, cómo puede ser tan bueno’”, rememoró.

Ese recuerdo de ver a Suárez competir en su localidad hace que De Alba sueñe con alcanzar las hazañas coleccionadas por el volante regiomontano, aunque es consciente de la complejidad para lograrlo.

“Me gustaría seguir esos pasos; obviamente, no es nada fácil, pero la primera base o fundamento de ese plan ya lo tenemos, que es el campeonato de NASCAR México. Ahora, seguirá tocar puertas en el extranjero”, confesó el corredor del AGA Racing Team.

Además de reconocer el trabajo del regiomontano, el potosino mencionó la labor de dos pilotos mexicanos que han abierto el mundo del automovilismo para el resto de volantes nacionales, con el sueño de llegar a la élite.

“También existen Checo Pérez y Pato O’Ward, que nos han dado a conocer en el mundo, demostrando que aquí en México hay pilotos muy buenos”, dijo.

Con este título bajo el brazo, De Alba asume un papel como “embajador” para demostrar.