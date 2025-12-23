David Picasso vs Naoya Inoue, el mexicano por la pelea de su vida; ¿Cuándo y dónde ver el combate?

El boxeo internacional tendrá un vibrante cierre en este 2025. El mexicano David Picasso enfrentará al “Monstruo” japonés Naoye Inoue, que pondrá en juego el campeonato indiscutido del peso supergallo ante el tricolor, retador obligatorio del CMB.

El capitalino de 25 años llega como víctima a este enfrentamiento que se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, el sábado 17 de diciembre; será el pleito estelar de la cartelera de The Ring V.

“El Rey David” sabe que no es favorito; sin embargo, ha mostrado una postura llena de confianza y en declaraciones para Izquierdazo aseguró “que los monstruos también sangran” y que “todos los días nos rompemos en el gimnasio para que el otro día estemos más fuertes. Y es por eso que yo estoy confiado en que vamos a ganar”.

Picasso, que además estudia la carrera de Neurociencias y Física en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llega con un récord invicto de 32-0-1 (17 nocauts) y quiere dar la campanada mundial en este cierre de año.

Por su parte, Naoye Inoue presume una impresionante marca de 31-0, con 27 triunfos por la vía rápida. Su récord es de miedo, pero no impresiona al mexicano que asegura se preparó para la pelea de su vida.

¿Cuándo y dónde ver el combate David Picasso vs Naoye Inoue?

Este sábado, Naoye Inoue buscará firmar su sexta defensa; sin embargo, ya conoció la lona en dos de sus últimas cinco peleas. Fueron precisamente ante los mexicanos Luis “Pantera” Nery y Ramón Cárdenas.

Situación que motiva al Rey David. Este día, mediante un video y con el menaje “nunca des una batalla por perdida”, el tricolor destaco gestas deportivas nacionales de Sergio ‘Checo’ Pérez, Andy Ruiz y la Selección Mexicana de futbol.

Fecha: Sábado 27 de diciembre

Horario: 7:00 am, aproximadamente

Transmisión: DAZN (PPV – $366)

