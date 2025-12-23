La polémica publicación de Jake Paul, rodeado de billetes y armas, tras ser noqueado por Anthony Joshua

Más Información
Luego de perder por nocaut en el sexto episodio frente al excampeón de los pesos pesados, Anthony Joshua, el youtuber Jake Paul publicó una polémica fotografía en sus redes sociales.
“El sueño americano cree en él. Fracasa. Trabaja. Fracasa. Aprende. Fracasa. No te detengas nunca”, escribió el boxeador junto a una foto a bordo de un avión, rodeado de fajos de billetes.
Sin embargo, no es lo único que acompaña a Paul. En la imagen aparecen armas de fuego y lleva una pistola dorada en su mano.
Después de ser contado por primera vez en el quinto asalto, el estadounidense acabó por recibir un trueno en el sexto y se levantó por segunda vez antes de ser definitivamente noqueado por un derechazo directo.
El golpe decisivo de Joshua hizo sangrar la boca de su contendiente, quien incluso desde el final del combate previó que su mandíbula estaba fracturada.
Tras confirmarse la lesión, Jake Paul pasó por el quirófano el sábado para tratarse una doble fractura de mandíbula, según informó en redes sociales.
Joshua reta a Tyson Fury
Anthony Joshua, en tanto, dejó muchas dudas con su pobre rendimiento en su segunda pelea en Estados Unidos, donde no actuaba desde 2019 tras ser noqueado por el mexicano-estadounidense Andy Ruiz Jr. en un memorable combate en Nueva York.
Sin embargo, el vencedor de la noche aprovechó los micrófonos para lanzar un desafío a Tyson Fury, su excéntrico compatriota, también excampeón de los pesados, al que nunca se ha enfrentado.
Con información de AFP
