Brock Purdy lanza cinco pases de anotación en victoria de los 49ers sobre Colts

Brock Purdy brilló este lunes con cinco envíos de anotación en el triunfo de los San Francisco 49ers 27-48 sobre los Indianapolis Colts en el cierre de la semana 16 de la temporada de la NFL.

San Francisco suma 11 triunfos y cuatro derrotas, marca que lo colocó en segundo lugar del Oeste de la Conferencia Nacional (NFC); puede terminar en la cima de su división y de la NFC si vence en los juegos que le restan a Chicago Bears y Seattle Seahawks.

Con la derrota, los Colts, 8-7, quedan con remotas opciones de playoffs. Su tropiezo provocó la clasificación de Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars y Los Angeles Chargers.

Lee también: Pumas hace oficial la llegada de su tercer refuerzo para el Clausura 2026

Philip Rivers arrancó en ritmo. Lideró a Indianapolis en un recorrido de 72 yardas que culminó con un envío a las diagonales hacia Alec Pierce que los puso arriba 7-0.

En los controles de los gambusinos, Brock Purdy respondió por la misma vía; un ataque consistente de 69 yardas que coronó con un pase a la zona pintada que atrapó Demarcus Robinson para la igualada 7-7.

San Francisco mantuvo el impulso gracias a sus equipos especiales que provocaron un balón suelto de Ameer Abdullah, que recuperó Jake Tonges, acierto que dejó a la ofensiva en posición para que Purdy conectara su segundo envío de touchdown del juego, ahora con Christian McCaffrey, que dio la vuelta al marcador 7-14.

Lee también: Napoli, campeón de la Supercopa de Italia tras 11 años de espera

El circo aéreo continuó en el segundo cuarto con otra serie que Rivers, veterano de 44 años, acabó con pase de anotación hacia Alec Pierce, para el 14-14, que fue roto en un ataque de los gambusinos 14-21 gracias a la recepción de George Kittle en las diagonales.

Un intercambio de goles de campo envió el juego al descanso 17-24.

Los 49ers arrancaron el tercer cuarto con la efectividad mostrada en la primera mitad en una consistente serie de 64 yardas que culminó con pase de anotación a Jauan Jennings que los alejó 17-31.

Un nuevo intercambio de patadas de tres puntos colocó el marcador 20-34 para cerrar el periodo.

En el inicio del último periodo los Colts se acercaron 27-34 con un acarreo de touchdown Jonathan Taylor, reacción que los gambusinos apagaron de inmediato con el quinto envío de anotación de Purdy, segundo hacia Christian McCaffrey que los colocó 27-41.

San Francisco selló la victoria 27-48 gracias a una intercepción de Dee Winters que llevó hasta las diagonales.