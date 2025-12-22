Cada vez falta menos para el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX, el cual dará pie al Mundial del mismo año y en el que algunos clubes del futbol nacional perderán jugadores por la convocatoria de la Selección Mexicana para la Liguilla, pero podría haber una modificación al reglamento que les beneficie durante su participación.

De acuerdo con ESPN, en la Asamblea de la Liga MX todos los dueños del campeonato votaron a favor de permitir que los clubes involucrados en la fase final del torneo puedan contar con refuerzos de los equipos eliminados, esa propuesta sigue en fase de aprobación.

"Los equipos que ya no estén calificados a la Liguillay tengan jugadores mexicanos, que puedan reforzar a los que entreguen jugadores, se puede hacer, por ese período nada más de de Liguilla, igualito que lo que sucedió con el Mundial de Clubes", compartió Armando Martínez, presidente del Pachuca, al medio antes mencionado.

Liga MX presenta calendario del Clausura 2026 / Foto: Imago7

Sin embargo, no basta con la aprobación de los involucrados en la Asamblea de la Liga MX, ya que también deben de contar con el visto bueno de la FIFA para poder hacerlo oficial.

Para la Liguilla del siguiente torneo, un par de clubes no contarán con los futbolistas convocados por Javier Aguirre, ya que ellos se concentrarán desde el cuatro de mayo. Aquellos equipos que tengan convocados podrán reforzarse con jugadores mexicanos, caso similar al del Mundial de Clubes.