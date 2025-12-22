Robert Dante Siboldi califica de "calumnias" la supuesta relación con Tatiana Flores

La salida de Robert Dante Siboldi de Tigres desató dos grandes polémicas, una era respecto a la filtración de información por parte de su cuerpo técnico y otra sobre una supuesta relación sentimental con Tatiana Flores, jugadora de Las Amazonas.

Durante una entrevista en el programa de "La Última Palabra" de Fox Sports, el estratega uruguayo fue muy claro sobre ambos temas, dejando sobre la mesa que nunca hubo pruebas de nada, en específico sobre el supuesto espionaje efectuado por su auxiliar Miguel Fuentes.

El auxiliar de Siboldi fue señalado de haber filtrado información a Rayados de Monterrey, algo que nunca probó el club ni quienes lo acusaban de hacer eso.

"Sin mostrar una sola prueba de todo lo que nos calumniaron, de todo lo que nos culparon, tanto a Miguel como a mi. Encima inventado historias con una jugadora menor, con una chica del club que no tenía nada que ver y ni siquiera la conozco. Se ve que es el 'modus operandi' de esta gente", declaró el exentrenador felino.

Esta situación no solamente afectó al técnico y su cuerpo de trabajo, también llegó a provocar ciertas preocupaciones en su familia que tomó precauciones por todo lo que se decía en redes sociales.

"Yo la puedo librar, pero no hay que olvidar que tengo una hija de 15 años que va al colegio, pero por suerte lo sabe manejar, mis dos hijos supieron manejar la situación, mi señora que fue la que paró todo con respecto a eso. Había que hablar con los maestros, con las escuelas, cómo que su papá pudo tener una actitud de esas", compartió.

Siboldi es el último entrenador que logró salir campeón con los Tigres, luego de haber vencido a las Chivas en la final del Clausura 2023.