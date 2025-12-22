Ranking FIFA: La Selección Mexicana termina el año dentro las mejores 15 naciones del mundo

Este lunes la FIFA reveló el último ranking del 2025, donde México formó parte de las mejores 15 selecciones del mundo, tal y como había sido en el coeficiente del mes pasado.

Los últimos juegos del Tri en este año fueron contra Uruguay en Torreón y el otro ante Paraguay. En su primer juego en el TSM empataron 0-0 y para el segundo cayeron 2-1 en Estados Unidos.

Lamentablemente para el futbol mexicano, el equipo de las Barras y las Estrellas se colocó en la posición 14 del ranking, siendo la selección de la Concacaf mejor posicionada dentro de este listado, superando por seis puntos al tricolor.

Selección Mexicana previo a su encuentro frente a Paraguay. FOTO: IMAGO7

¿Quién terminó en primer lugar del Ranking de la FIFA?

La selección española se mantiene como número uno en la última clasificación mundial de la FIFA de 2025 por delante de Argentina, a la que se enfrentará en marzo en la Finalissima en Lusail que dirimen las campeonas de Europa y de la Copa América.

El conjunto que dirige Luis de la Fuente mantiene los 1877.18 puntos, en tanto que el de Lionel Scaloni sigue con 1873.33 y Francia sigue cerrando el podio con 1870.

No hay cambios en los puestos de privilegio de la tabla, por lo que completan el 'top 10' Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

La primera modificación es el ascenso de Argelia, que arrebata la trigésima cuarta posición a Egipto. Jordania sube dos (a la 64) tras ser finalista de la Copa Árabe (perdió con Marruecos).