El Fulham derrotó (1-0) al Nottingham Forest sobre la cancha del Craven Cottage, en duelo correspondiente a la Jornada 17 de la Temporada 2025-26 de la Premier League.

Los Cottagers aprovecharon la ventaja de la localía y se quedaron con los tres puntos que les permiten seguir escalando posiciones en la tabla general.

Con la victoria, el equipo de Londres rebasó al Bournemouth y al Tottenham y empató con el Brentford y el Newcastle United, aunque la diferencia de goles de ellos es mejor, por lo que se quedó en el decimotercer lugar de la clasificación, con 23 puntos.

De esta manera, la escuadra que dirige Marco Silva se encuentra más cerca de los puestos de las competiciones europeas (a seis unidades) que de la zona de descenso (a 10 unidades).

Ahora, el Fulham visitará al West Ham en el London Stadium la próxima jornada y buscará cerrar 2025 con un nuevo triunfo para seguir acercándose a la parte alta de la tabla.

Ante el Nottingham Forest, los Cottagers consiguieron la victoria gracias a una anotación de Raúl Jiménez.

Con la especialidad de la casa, el Lobo de Tepeji le dio los tres puntos a la escuadra londinense; un espectacular cobro de penalti, que se señaló por una falta de Douglas Luiz sobre Kevin Santos.

El canterano del América se posicionó en la luna del área grande y, con su sello característico, engañó a John Víctor que se venció al otro lado.

Raúl Jiménez festejó en grande, en compañía de sus compañeros, al haberle dado el triunfo parcial al Fulham, ya que marcó antes de que finalizara la primera mitad.

El tres veces mundialista con la Selección Mexicana llegó a cuatro goles con los Cottagers en la actual temporada.

Además, consiguió mantener su porcentaje perfecto de efectivada, en Premier League, desde los onces pasos, al tener 11 anotaciones en 11 disparos.

De esta manera, Raúl Jiménez alcanzó el récord del exfutbolista marfileño Yaya Touré, quien también mantiene un 100% de efectivad desde el manchón de penalti.

Raúl Jiménez joins Yaya Touré as the most clinical penalty-taker in Premier League history 😮‍💨🎯 pic.twitter.com/im5GVRm4LJ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 22, 2025

De igual forma, el Lobo de Tepeji mantiene su marca perfecta en torneos coperos (Carabao Cup y FA Cup), al convertir siete de sus siete tiros.