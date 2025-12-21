Liga MX: ¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos rumbo al Clausura 2026?

El Apertura 2025 apenas cumplió una semana de haber finalizado, con la coronación del Toluca en el estadio Nemesio Diez.

El domingo pasado, los Diablos Rojos derrotaron en la final de vuelta a los Tigres, en una dramática serie de penaltis.

El equipo escarlata refrendó su corona como monarca del futbol mexicano y conquistó el bicampeonato, con lo que se unió a una selecta lista que incluye solamente a los Pumas, el León, el Atlas y el América.

Además, bordó la estrella número 12 en su escudo y alcanzó a las Chivas como el segundo máximo ganador en la historia de la Liga MX; únicamente se encuentra por detrás de las Águilas (16).

Lee También Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Ahora, el conjunto de Antonio Mohamed buscará el tricampeonato en el Clausura 2026, que está cada vez más cerca de comenzar.

El próximo torneo del futbol mexicano arrancará el viernes 9 de enero, es decir, en poco menos de tres semanas.

Por tal motivo, los 18 equipos de la Liga MX trabajan a marchas forzadas para reforzarse de la mejor forma posible y dar de baja a jugadores que no terminaron sus ciclos.

A continuación, repasaremos todas las altas y las bajas oficiales de cada una de los clubes del futbol mexicano tras el cierre del Apertura 2025.

Lee También Javier Aquino revienta a Guido Pizarro por su salida de Tigres: “No representa los valores de la institución”

¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos de la Liga MX rumbo al Clausura 2026?

América

Altas: Ninguna

Bajas: Ninguna

Atlas

Altas: Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel

Bajas: Ninguna

Atlético San Luis

Altas: Ninguna

Bajas: Ninguna

Chivas

Altas: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda

Bajas: Javier Hernández, Cade Cowell Isaac Brizuela

Cruz Azul

Altas:

Bajas: Ángel Sepúlveda

FC Juárez

Altas: Pedro Caixinha

Bajas: Martín Varini

León

Altas: Jordan García

Bajas: James Rodríguez

Mazatlán FC

Altas:

Bajas: Robert Dante Siboldi y Nicolás Benedetti

Monterrey

Altas: Alonso Aceves

Bajas: Sergio Ramos

Necaxa

Altas: Martín Varini

Bajas: Fernando Gago

Pachuca

Altas:

Bajas: Luis Rodríguez Alonso Aceves

Puebla

Altas:

Bajas: Efraín Orona

Pumas

Altas: Juninho Vieira, César Garza

Bajas:

Querétaro

Altas: Esteban González

Bajas: Benjamín Mora

Santos

Altas: Efraín Orona

Bajas:

Tigres

Altas:

Bajas: Javier Aquino

Tijuana

Altas: Ninguna

Bajas: Ninguna

Toluca

Altas: Ninguna

Bajas: Ninguna