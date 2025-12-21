Liga MX: ¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos rumbo al Clausura 2026?

Más Información
El Apertura 2025 apenas cumplió una semana de haber finalizado, con la coronación del Toluca en el estadio Nemesio Diez.
El domingo pasado, los Diablos Rojos derrotaron en la final de vuelta a los Tigres, en una dramática serie de penaltis.
El equipo escarlata refrendó su corona como monarca del futbol mexicano y conquistó el bicampeonato, con lo que se unió a una selecta lista que incluye solamente a los Pumas, el León, el Atlas y el América.
Además, bordó la estrella número 12 en su escudo y alcanzó a las Chivas como el segundo máximo ganador en la historia de la Liga MX; únicamente se encuentra por detrás de las Águilas (16).
Ahora, el conjunto de Antonio Mohamed buscará el tricampeonato en el Clausura 2026, que está cada vez más cerca de comenzar.
El próximo torneo del futbol mexicano arrancará el viernes 9 de enero, es decir, en poco menos de tres semanas.
Por tal motivo, los 18 equipos de la Liga MX trabajan a marchas forzadas para reforzarse de la mejor forma posible y dar de baja a jugadores que no terminaron sus ciclos.
A continuación, repasaremos todas las altas y las bajas oficiales de cada una de los clubes del futbol mexicano tras el cierre del Apertura 2025.
¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos de la Liga MX rumbo al Clausura 2026?
América
Altas: Ninguna
Bajas: Ninguna
Atlas
Altas: Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel
Bajas: Ninguna
Atlético San Luis
Altas: Ninguna
Bajas: Ninguna
Chivas
Altas: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda
Bajas: Javier Hernández, Cade Cowell Isaac Brizuela
Cruz Azul
Altas:
Bajas: Ángel Sepúlveda
FC Juárez
Altas: Pedro Caixinha
Bajas: Martín Varini
León
Altas: Jordan García
Bajas: James Rodríguez
Mazatlán FC
Altas:
Bajas: Robert Dante Siboldi y Nicolás Benedetti
Monterrey
Altas: Alonso Aceves
Bajas: Sergio Ramos
Necaxa
Altas: Martín Varini
Bajas: Fernando Gago
Pachuca
Altas:
Bajas: Luis Rodríguez Alonso Aceves
Puebla
Altas:
Bajas: Efraín Orona
Pumas
Altas: Juninho Vieira, César Garza
Bajas:
Querétaro
Altas: Esteban González
Bajas: Benjamín Mora
Santos
Altas: Efraín Orona
Bajas:
Tigres
Altas:
Bajas: Javier Aquino
Tijuana
Altas: Ninguna
Bajas: Ninguna
Toluca
Altas: Ninguna
Bajas: Ninguna
