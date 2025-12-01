Liga MX: Estos son los jugadores que serán agentes libres y pueden cambiar de equipo para el Clausura 2026

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX está cerca de llegar a su fin y con él, los contratos de algunos jugadores destacados que podrán elegir como agentes libres su próximo destino.

Dos de los nombres más destacados son Sergio Ramos y James Rodríguez. El primero de ellos, mantiene su futuro como una incógnita, ya que desde Europa aseguran que no seguirá en Monterrey, mientras que el presidente deportivo de Rayados declaró que aún están en platicas de renovación.

James Rodríguez terminó su aventura por la Liga MX al finalizar la participación del León en el torneo. Hay quienes lo ubican como nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026, pero aún no hay nada definido.

En Tigres habrá bajas importantes. Sebastián Córdova no logró ponerse de acuerdo con la directiva auriazul y de hecho, en Monterrey señalan que podría ser nuevo jugador de los Rayados.

Javier Aquino es otro de los señalados como agente libre y aún no se sabe si regresará al Cruz Azul o cuál será su decisión después de un paso glorioso por Tigres.

