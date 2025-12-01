Javier 'Chicharito' Hernández se va de Chivas, pero no se retira, revela Sergio Dipp

Este domingo el Guadalajara quedó eliminado del torneo Apertura 2025 tras perder (3-2) contra Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario. Javier 'Chicharito' Hernández será recordado como "el gran villano" de la eliminación tras fallar un penalti al minuto 85 que pudo cambiar el rumbo del partido y según su amigo y periodista Sergio Dipp, esa será su última imagen como jugador del Rebaño.

"Chicharito sale de Chivas, se va del Guadalajara, abandona al Rebaño. Termina su contrato y no seguirá con el Guadalajara, pero eso no quiere decir que el Chicharito se retira. Los planes de Javier son seguir jugando al futbol, tiene ofertas y las estará analizando, pero es un hecho que sale de Chivas", reveló Dipp en ESPN.

Lee también José Ramón Fernández revienta a Chicharito Hernández: “Es un fracaso terrible, una pena como falló”

"Esta no puede ser la última imagen en la carrera de una leyenda como Hernández. Ese penal fallado anoche en el Olímpico no lo define y por otra parte no debe ser su última imagen. Es un animal competitivo y quiere cambiar esa última imagen. Se va de Chivas pero quiere seguir disfrutando de lo que más le gusta hacer que es jugar al futbol. Para mi, aunque es un hecho que falló, debió haber metido ese penal, pero eso no cambia ni borra ni mancha su historia, su carrera y su legado", agregó en defensa del delantero.

De hecho, apuntó que "cuando decida retirarse, lo hará como máximo goleador del Tri, ganador de dos Premier Leagues con el Manchester United y con un gol suyo que metió al Real Madrid en una semi de Champions League. Con más de 100 goles en Europa, no en el recreo ni en la escuela, con más de 100 goles en Europa, Chicharito no queda marcado por este penal en la eliminación de Chivas".

Por ahora, ni Javier ni Chivas se han pronunciado al respecto del futuro del delantero, pero en caso de ser cierta la exclusiva de Sergio Dipp, ‘Chicharito’ abandonaría el Rebaño después de 40 partidos disputados, donde sólo pudo anotar cuatro goles y aportar una asistencia.

Lee también Luis García sale en defensa de Chicharito Hernández: “Respeto, admiro y aplaudo los huev*s que tuvo”