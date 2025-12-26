Canelo Álvarez regala un superauto de lujo a su hija por Navidad

Más Información

Cada año, la Nochebuena y la son de las fechas más esperadas en el calendario alrededor del mundo.

El 24 y 25 de diciembre, respectivamente, son días de celebración y de convivencia familiar en la mayoría de los hogares.

Las personas se reúnen para pasar momentos agradables, degustar platillos típicos navideños y, por supuesto, dar regalos.

Los deportistas aprovechan la época decembrina para tomar un descanso de sus actividades y así poder estar con sus seres queridos.

Además, suelen compartir, a través de sus redes sociales, los obsequios que reciben o que entregan por Navidad.

En esta ocasión, Saúl Álvarez fue el que se robó los reflectores por el presente navideño que le entregó a su hija.

Emily Álvarez fue la encargada de presumir el regalo del Canelo en su cuenta oficial de Instagram (emilyc.alvarez).

La primogénita del boxeador mexicano compartió en sus historias el superauto de lujo que recibió por Navidad.

La joven de 18 años acompañó la publicación con el mensaje “Gracias pa @canelo” y con unos emojis navideños.

En la fotografía, se puede apreciar el Mercedes-Benz negro que recibió, con un moño color rojo puesto sobre el parabrisas.

Cabe resaltar que el coche tiene un valor aproximado entre dos y cinco millones de dólares, de acuerdo con las especificaciones.

Se trata de un Mercedes-AMG GT 4-DOOR Coupé, que “ofrece más espacio y más posibilidades para aprovecharlo y la incomparable sensación que transmite un deportivo, unida al confort”.

Además, Emily Álvarez también compartió una historia mientras conducía su nueva adquisición.

Sin embargo, no fue el único regalo de Navidad que recibió la hija del Canelo Álvarez, ya que también publicó los obsequios que su novio, Jaziel Avilés, le dio por esta fecha tan importante.

Por parte de su pareja, la primogénita del pugilista tapatío recibió una bolsa y un reloj y agradeció con el mensaje “Gracias mi amor” y también lo acompañó con unos emojis de .

