Así festejaron la Navidad los equipos y deportistas de todas partes del mundo

El cierre de año se acerca y antes de ponerle fin a un ciclo más, se celebra el 24 y 25 de diciembre, Nochebuena y Navidad respectivamente, por lo que los equipos y jugadores comparten cómo celebraron estas fechas.

Por medio de sus redes sociales, deportistas de todo tipo de disciplinas compartieron cómo la pasaron en estos días. Algunos siguen entrenando y otros de vacaciones, pero en cualquiera de los dos casos se llevan a cabo las celebraciones.

Antes de irnos a otras partes del mundo, repasaremos qué han hecho los clubes y futbolistas mexicanos en las últimas horas previo a Navidad y ya en la fecha misma.

El Club América compartió imágenes del entrenamiento del equipo, donde los futbolistas están usando gorros navideños y disfrutando de ese momento.

En esta Nochebuena queremos desearles una Feliz Navidad, llena de alegría, salud y muchos éxitos. Que estén rodeados de sus seres queridos hoy y siempre. 💙💛



¡Gracias por ser parte de esta gran familia, Águilas! ✨

Por su parte, las Chivas, con Armando González como protagonista, le mandaron un mensaje navideño a todos los seguidores rojiblancos.

Así como estos dos clubes nacionales, el Liverpool de Inglaterra también le dio gorros de Navidad a sus futbolistas que completaron un entrenamiento más previo a sus duelos del fin de semana en la Premier League.

Guillermo Ochoa, referente de la portería mexicana, también compartió un par de imágenes junto a su familia en lo que fue su primera Navidad en Chipre, país en el que está desarrollando esta parte de su carrera.

Cristiano Ronaldo compartió un video de él junto a sus hijos con un árbol de Navidad de fondo, mientras bailaban al ritmo de una canción.

Equipos de la NBA también le desearon felices fiestas a todos sus seguidores, donde ellos serán protagonistas con cinco juegos durante el día. Las franquicias de la NFL también le desearon lo mejor a sus seguidores.

Publicaciones navideñas de jugadores y equipos deportivos