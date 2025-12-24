América conquista los mejores MEMES tras anunciar inicio de su nueva era con millonaria inversión

La Navidad llegó de manera anticipada al Club América que anunció la alianza estratégica con el grupo de General Atlantic, lo que se traduce a una inversión de 240 millones de dólares aproximadamente, un increíble regalo para estas épocas.

El conglomerado antes mencionado adquirió el 49 por ciento del cuadro azulcrema, el otro 51 por ciento le sigue perteneciendo a Grupo Ollmani. Emilio Azcárraga Jean seguirá al frente del América, pero sí cambió su nombre a Grupo Águila.

Dentro de esta alianza también se concretó otra con el Kraft Analytics Group, empresa que le pertenece a Kraft Group, la cual es dueña de los New England Patrios de la NFL y del New England Revolution de la MLS.

Esta noticia, además de alegrar a la afición americanista, ocasionó que se generaran numerosos memes respecto a la millonaria inversión que recibió el club y a la "hermandad" que tienen con los Patriotas.

América conquista los mejores MEMES tras anunciar inicio de su nueva era

