América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

América anunció la creación de una nueva entidad llamada Grupo Águilas, la cual se conforma del club azulcrema, el Estadio Azteca y los terrenos adyacentes el inmueble capitalino.

Dicha entidad, valuada en 490 millones de dólares, pertenecerá al grupo inversionista General Atlantic en un 49 por ciento de las acciones, mientras que el otro 51 por ciento sigue siendo posesión de Grupo Ollamani.

Sin embargo, en el lanzamiento de la alianza destacó el nombre de los New England Patriots, pero ¿a qué se debe la relevancia del equipo de la NFL en la estrategia anunciada?

"Para fortalecer la alianza estratégica, General Atlantic y Ollamani se han asociado con Kraft Analytics Group (KAGR), empresa privada de tecnología y datos afiliada al Kraft Group, propietaria de los Patriots de Nueva Inglaterra, el Revolution de la MLS y del Estadio Gillette en el estado de Massachusetts", informaron los de Coapa.

Por lo cual, se explica que el dueño de los Patriots no es propietario del América, solamente forma parte de la alianza estratégica entre General Atlantic y Grupo Ollamani.

Emilio Azcárraga Jean, accionista controlador de Ollamani, fungirá como Presidente Ejecutivo de Grupo Águilas.