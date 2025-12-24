Panorama de la NFL previo a la Semana 17; ¿Cuánto equipos ya están en Playoffs?

En la Semana 17 de la NFL, penúltima de la temporada, los Broncos y los Patriots busca la cima de la Conferencia Americana (AFC) y los Seahawks, los 49ers y los Chicago Bears, luchan por la supremacía de la Conferencia Nacional (NFC).

La semana 17 arrancará este jueves con tres juegos; Commanders ante Cowboys, Vikings contra Lions y como platillo estelar navideño está la visita de los Broncos a los Kansas City Chiefs.

Denver es favorito sobre el equipo del entrenador Andy Reid, que no contará con su estrella Patrick Mahomes, ni con su quarterback de respaldo Gardner Minshew, ambos lesionados. Los Broncos deben vencer para sostenerse como el número uno de la AFC.

Su rival directo en la pugna por el liderato son los New England Patriots, que el domingo también están llamados a derrotar a los New York Jets. Tanto Broncos como Pats tienen marca de 12-3, pero Denver es primero por tener mejor porcentaje de victorias ante rivales comunes.

En la Conferencia Nacional, los Seahawks, líderes con marca de 12-3 tendrán una difícil misión el domingo para mantener el mando de la conferencia en su visita a Carolina Panthers, número uno del Sur de la NFC. Ambos requieren ganar para afianzar su posición.

Entre los 49ers y los Bears, rivales que están a la caza de Seattle, con 11-4, sólo uno mantendrá el asedio ya que chocarán en la casa de los gambusinos.

San Francisco cuenta con un impulso anímico adicional para vencer. El Super Bowl LX del 8 de febrero próximo se jugará en el Levi's Stadium, su hogar, por lo que, si cierran la campaña con triunfos ante Chicago y Seahawks en la última semana, jugarán todos los playoffs en casa hasta el Super Bowl.

El domingo también destaca el duelo entre los Browns y los Steelers, estos intentan mantener la cima del Norte de la AFC. El partido de los campeones Philadelphia Eagles que visitan a los Bills y el juego entre los Jacksonville Jaguars, número uno del Sur de la AFC, ante los Indianapolis Colts, que buscan un milagro para meterse a la postemporada.

Partidos de la Semana 17 de la NFL

Jueves 25: Cowboys vs Commanders, Lions vs Vikings, Broncos vs Chiefs

Sábado 27: Texans vs Chargers, Ravens vs Packers

Domingo 28: Cardinals vs Bengals, Steelers vs Browns, Saints vs Titans, Jaguars vs Colts, Buccaneers vs Dolphins, Patriots vs Jets, Seahawks vs Panthers, Giants vs Raiders, Eagles vs Bills, Bears vs 49ers

Lunes 29: Rams vs Falcons

Los equipos que ya están clasificados

A falta de dos Semanas, ya son 10 equipos con su lugar asegurado a los Playoffs de la NFL.

Equipos de la NFC: Seahawks Bears Eagles Rams 49ers

Equipos de la AFC: Broncos Patriots Jaguars Chargers Bills