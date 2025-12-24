Chivas: ¿Qué prefieren cenar los y las futbolistas del Rebaño en Navidad?

Uno de los días más esperados del año finalmente ha llegado. Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, miles de familias en nuestro país se reunirán para celebrar la Navidad.

En la cena navideña, existe una infinidad de platillos que se pueden degustar y, en cada hogar, se eligen los favoritos para festejar una fecha tan importante en el calendario.

Los guisados van desde los tradicionales como el pavo, los romeritos, el bacalao, hasta los antojitos que, en México, comemos en cualquiera ocasión como los tamales, el pozole y las tostadas.

Para descubrir que cenan los y las futbolistas de las Chivas en Navidad, fueron cuestionados en una dinámica.

A través de sus redes sociales, el Rebaño compartió las respuestas de los y las integrantes de su plantilla.

Mientras se encuentran trabajando en su pretemporada, en Isla Navidad, para afrontar el Clausura 2026, l@s jugadores de la institución rojiblanca revelaron cuáles son sus platillos favoritos para cenar en Navidad.

Las respuestas fueron birria, tamales, pozole, ensalada navideña, pechugas rellenas, pavo, ensalada de manzana, pierna y aguachile.

🎄 Platillos que SÍ o SÍ tienen que estar en la cena navideña 😍 ¿Cuál nos falta? 👀 pic.twitter.com/3tUaVQ1RDf — CHIVAS (@Chivas) December 24, 2025

Aunque los tamales y el pavo fueron de las opciones más elegidas por los y las futbolistas de las Chivas.

Del equipo varonil, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Rubén González, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda, José Castillo, Samir Inda, Omar Govea, Daniel Aguirre y Leonardo Jiménez fueron los jugadores que participaron en la dinámica.

Mientras que, del femenil, Daniela Delgado, Zoe Aguirre, Ivonne González, Isabela Esquivias y Viridiana Salazar aparecieron en el video que publicó en el Rebaño en sus redes sociales antes de Navidad.

¿Cuándo debutan las Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Cabe resaltar que las Chivas debutarán, en el Clausura 2026, el sábado 10 de enero, cuando reciban al Pachuca en el estadio Akron.

De momento, el Rebaño ha sumado a Brian Gutiérrez y a Ángel Sepúlveda como sus primeras incorporaciones para el siguiente año y ha dado de baja a Javier Hernández, Cade Cowell e Isaac Brizuela.