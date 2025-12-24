Oportunidades, lo que piden locales

Han pasado cinco años desde la última vez que un técnico mexicano conquistó la Liga MX. Fue Ignacio Ambriz, con el León en el torneo Guardianes 2020, en una temporada que se disputó en plena pandemia de coronavirus.

Desde entonces, las probabilidades de ver a un estratega nacional coronarse en el futbol mexicano son cada vez menores. Las oportunidades para ocupar un lugar en los banquillos escasean y los mejores proyectos están bajo las órdenes de líderes extranjeros.

Hoy, los técnicos mexicanos dejarán bajo su árbol una lista de deseos en los que, sin duda, uno de ellos será recibir más oportunidades en su propio país y que sus proyectos se consoliden con refuerzos de calidad y respaldo de sus directivas.

Diego Cocca, André Jardine o Antonio Mohamed son algunos de los sudamericanos que han robado protagonismo a los estrategas mexicanos y, por si fuera poco, el siguiente torneo Clausura 2026, que arranca el viernes 9 de enero, contará con únicamente tres estrategas tricolores: Ignacio Ambriz (León), Efraín Juárez (Pumas) y Christian Ramírez (Mazatlán FC).

Y la realidad es que ninguno tiene opciones reales de campeonar en el futbol mexicano. Mientras Nacho y Juárez apuntalan sus proyectos apenas en su segundo torneo al frente de sus respectivos equipos, Ramírez espera culminar el que será el último torneo del Mazatlán FC.

Los técnicos mexicanos parecen olvidados por la magia de la Navidad, pero confían en que 2026 será diferente y los tres representantes nacionales buscarán llegar lo más lejos posible en un torneo que precede al Mundial y será atípico.