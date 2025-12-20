Más Información

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

El día que Enrique "Ojitos" Meza retó a golpes a Juan Carlos Cacho, su jugador en el Pachuca

El día que Enrique "Ojitos" Meza retó a golpes a Juan Carlos Cacho, su jugador en el Pachuca

Pumas anuncia a Juninho Vieira como su segundo refuerzo para el Clausura 2026

Pumas anuncia a Juninho Vieira como su segundo refuerzo para el Clausura 2026

Philadelphia Eagles amarran segundo título consecutivo en la División Este de la NFC; clasifican a los playoffs de la NFL

Philadelphia Eagles amarran segundo título consecutivo en la División Este de la NFC; clasifican a los playoffs de la NFL

El llegó a su fin el pasado domingo, con la final de vuelta entre el Toluca y los Tigres en el estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos se impusieron (9-8) a los felinos en una tanda de penaltis dramática y conquistaron el título del futbol mexicano.

De esta manera, el equipo de Antonio Mohamed ganó el bicampeonato de la Liga MX y se unió a los Pumas, al León, al Atlas y al América como los únicos equipos en conseguirlo.

Lee También

Ahora, el conjunto escarlata tendrá que defender su corona de monarca en el Clausura 2026 y buscar el tricampeonato para alcanzar al las Águilas como los únicos en la era de los torneos cortos.

El siguiente torneo de nuestro balompié nacional está cada vez más cerca de arrancar, por lo que los actuales campeones tienen poco de tiempo de recuperación y de preparación.

El nuevo certamen de la Liga MX iniciará el viernes 9 de enero, con tres partidos que prometen estar llenos de emociones y, sobre todo, goles.

Además, la primera jornada del tendrá actividad a lo largo del fin de semana, es decir, también el sábado y el domingo habrá juegos.

Lee También

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX?

  • Tijuana vs América
  • Fecha: Viernes 9 de enero
  • Hora: 21:00
  • Estadio: Caliente
  • Transmisión: FOX

  • Atlas vs Puebla
  • Fecha: Viernes 9 de enero
  • Hora: 21:00
  • Estadio: Jalisco
  • Transmisión: TUDN/ViX

  • Mazatlán FC vs FC Juárez
  • Fecha: Viernes 9 de enero
  • Hora: 21:00
  • Estadio: El Encanto
  • Transmisión: TV Azteca y FOX

  • Chivas vs Pachuca
  • Fecha: Sábado 10 de enero
  • Hora: 17:00
  • Estadio: Akron
  • Transmisión: Prime Video

  • León vs Cruz Azul
  • Fecha: Sábado 10 de enero
  • Hora: 19:00
  • Estadio: León
  • Transmisión: FOX

  • Santos vs Necaxa
  • Fecha: Sábado 10 de enero
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Nuevo Corona
  • Transmisión: TUDN y ViX

  • Monterrey vs Toluca
  • Fecha: Sábado 10 de enero
  • Hora: 21:00
  • Estadio: BBVA
  • Transmisión: TUDN y ViX

  • Pumas vs Querétaro
  • Fecha: Domingo 12 de enero
  • Hora: 12:00
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Transmisión: TUDN y ViX

  • Atlético San Luis vs Tigres
  • Fecha: Domingo 12 de enero
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Alfonso Lastras Ramírez
  • Transmisión: ESPN y Disney+

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS