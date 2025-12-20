Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

El Apertura 2025 llegó a su fin el pasado domingo, con la final de vuelta entre el Toluca y los Tigres en el estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos se impusieron (9-8) a los felinos en una tanda de penaltis dramática y conquistaron el título del futbol mexicano.

De esta manera, el equipo de Antonio Mohamed ganó el bicampeonato de la Liga MX y se unió a los Pumas, al León, al Atlas y al América como los únicos equipos en conseguirlo.

Ahora, el conjunto escarlata tendrá que defender su corona de monarca en el Clausura 2026 y buscar el tricampeonato para alcanzar al las Águilas como los únicos en la era de los torneos cortos.

El siguiente torneo de nuestro balompié nacional está cada vez más cerca de arrancar, por lo que los actuales campeones tienen poco de tiempo de recuperación y de preparación.

El nuevo certamen de la Liga MX iniciará el viernes 9 de enero, con tres partidos que prometen estar llenos de emociones y, sobre todo, goles.

Además, la primera jornada del Clausura 2026 tendrá actividad a lo largo del fin de semana, es decir, también el sábado y el domingo habrá juegos.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Tijuana vs América

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 21:00

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX

Atlas vs Puebla

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 21:00

Estadio: Jalisco

Transmisión: TUDN/ViX

Mazatlán FC vs FC Juárez

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 21:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: TV Azteca y FOX

Chivas vs Pachuca

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 17:00

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video

León vs Cruz Azul

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 19:00

Estadio: León

Transmisión: FOX

Santos vs Necaxa

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 19:00

Estadio: Nuevo Corona

Transmisión: TUDN y ViX

Monterrey vs Toluca

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 21:00

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN y ViX

Pumas vs Querétaro

Fecha: Domingo 12 de enero

Hora: 12:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y ViX