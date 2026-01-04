Chivas se quedó con el tercer lugar de la Copa Pacífico; Rayados es campeón tras vencer al Atlas

Este domingo llegó a su fin el torneo de preparación Copa Pacífico, que tuvo como campeón a los Rayados de Monterrey tras vencer (2-1) al Atlas en el estadio Jalisco. Las Chivas de Gabriel Milito, tomaron el tercer lugar tras derrotar a los Leones Negros.

El Rebaño terminó su pretemporada con un triunfo por 3 a 1 contra los Leones Negros gracias a una actuación destacada de Ricardo Marín, quien anotó y dio una asistencia. Sergio Aguayo y Yael Padilla anotaron los otros dos goles del Guadalajara.

Así, las Chivas encaran el debut del torneo Clausura 2026 tras firmar dos victorias y un empate en sus partidos de preparación.

RAYADOS CAMPEÓN DE LA COPA PACÍFICO

Por su parte, el conjunto dirigido por Domenec Torrent supo remontar tras verse abajo en el marcador gracias a un gol de Jorge San Martín por parte del Atlas.

Omar Gálvez y Germán Berterame fueron los autores de los goles albiazules para llevarse la Copa Pacífico.

Ahora, esperan la llegada de Luca Orellano como refuerzo para el próximo torneo. El Monterrey debuta el próximo sábado 10 de enero a las 21:00 horas como locales ante el bicampeón Toluca.

¿CUÁNDO DEBUTA CHIVAS EN EL TORNEO CLAUSURA 2026?

Día: sábado 10 de enero

Hora: 17:00 horas

Rival: Pachuca

Transmisión: Prime Video

