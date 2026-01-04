Más Información

América anuncia a Rodrigo Dourado como refuerzo para el Clausura 2026

Juninho Vieira aterriza en la Ciudad de México; el brasileño refuerza a Pumas para el Clausura 2026

Los Broncos vencen a los Chargers y toman el primer lugar de la Conferencia Americana

VIDEO: Raúl Jiménez aportó una asistencia en el empate del Fulham contra el Liverpool

Djokovic abandona la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis por "malos manejos"

Este domingo el hizo oficial la llegada de Rodrigo Dourado como nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2026.

Las Águilas publicaron una serie de videos para anunciar la llegada de Dourado, proveniente del Atlético de San Luis. Primero, mostraron un celular con la canción 'Rap e futebol' de Drumagick. Después, un video protagonizado por el auxiliar técnico Paulo Victor y André Jardine donde conversan sobre las virtudes del mediocampista brasileño.

"André, el análisis confirma lo que vimos. Buen posicionamiento, lectura de juego y mucha disciplina táctica. Puede sostener al equipo, dar orden, y liberar a los demás. Es un perfil que nos va a dar toda la estabilidad que necesitamos", dice Paulo Victor, a lo que Jardine responde: "perfecto Paulo, este lo conozco bien. Tiene el carácter y la calidad que este club exige. Vamos a aportar mucho, no tengo duda, viene a sumar mucho, nos va a ayudar a buscar nuestros objetivos".

Finalmente, el video termina con Dourado diciendo "Águilas, ya estoy aquí".

Entre los videos y las imágenes publicadas en redes sociales, se sabe que Dourado usará el número 17.

"Feliz y preparado para dar el máximo, ¡venga, Dourado!", publicó el América con imágenes del jugador presumiendo su nuevo jersey.

¿CUÁNDO DEBUTA EL AMÉRICA EN EL TORNEO CLAUSURA 2026?

Las Águilas van a debutar el próximo viernes en casa de los Xolos de Tijuana.

  • Día: viernes 9 de enero
  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: FOX One

