VIDEO: Raúl Jiménez aportó una asistencia en el empate del Fulham contra el Liverpool

Este domingo el Liverpool empató 2-2 en la cancha del Fulham, gracias a un gol agónico de Harrison Reed al minuto 97. Sin embargo, durante el partido destacó la exquisita asistencia del mexicano Raúl Jiménez en el primer gol de su equipo.

El primer gol del partido tuvo como actor principal a Raúl, quien dio un pase filtrado de tres dedos a su compañero Harry Wilson, quien encaró a Alisson Becker y lo venció para adelantar a los Cottagers.

Raúl's flick and Harry's finish. 🤤 pic.twitter.com/OIq3tVmYri — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 4, 2026

El empate llegó tras una jugada entre Conor Bradley y el alemán Florian Wirtz, que anotó su segundo gol en la liga inglesa.

Sobre los últimos minutos del partido llegó la locura. Primero el neerlandés Cody Gakpo anotó al 94 en lo que parecía ser el gol del triunfo para los Reds, pero el mediocampista Harrison Reed empató el partido al minuto 97.

Así, el Liverpool se mantiene en la cuarta posición con 34 puntos, mientras el Fulham toma el lugar 11 de la tabla con 28 puntos. Raúl Jiménez, por su parte, lleva 4 goles y 3 asistencias en 19 partidos jugados.

