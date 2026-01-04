Futbolistas del Mallorca se vuelven virales por vestir igual que Nicolás Maduro tras su detención en Estados Unidos

El mundo fue testigo este sábado de un hecho histórico, al confirmarse la captura de Nicolás Maduro tras un operativo militar en Caracas por parte de Estados Unidos, una noticia que generó millones de reacciones en las redes sociales.

El encargado de compartir detalles sobre lo ocurrido durante la madrugada y la larga jornada fue Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien, mediante sus redes sociales en la plataforma Truth Social, publicó la primera fotografía de Maduro detenido por las autoridades estadounidenses, esposado, con anteojeras y los oídos tapados.

Lee también Cruz Azul: Horario y canales para ver el primer partido de la Máquina en el 2026; hoy, domingo 4 de enero

La imagen, que de inmediato se volvió viral, generó un debate entre los usuarios, quienes comentaron cada detalle, en especial su vestimenta: un conjunto gris de la marca deportiva Nike.

Con ese material gráfico difundido por todo el planeta, lo ocurrido alcanzó al futbol profesional de España, especialmente al Mallorca, equipo dirigido por Jagoba Arrasate, que en la previa del partido de este domingo ante Girona se convirtió en tendencia al usar, a su llegada al estadio, la misma vestimenta.

Lee también Julián Quiñones empieza el año con un espectacular gol; le bastaron quince segundos para anotar

Mediante su cuenta de X, el exequipo del mexicano Javier Aguirre mostró a sus jugadores en el inmueble para el juego, compartió algunos instantes con su afición, pero no se libró de los comentarios que hacían referencia a lo portado.

"Maduro style", "Detallazo con Juan Arango y los venezolanos", fueron algunos de los comentarios, recordando que la prenda se agota en diferentes partes del mundo.

A ca nostra 📍 pic.twitter.com/nshPkIHRmC — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 4, 2026

En los deportivo, Mallorca perdió en casa (1-2) ante Girona, quedando con 18 unidades en puestos que lo ponen cerca de luchar la permanencia.