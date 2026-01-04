Julián Quiñones empieza el año con un espectacular gol; le bastaron quince segundos para anotar en Arabia Saudita

A Julián Quiñones le bastaron quince segundos para abrir el marcador durante la victoria (4-0) que Al-Qadisiya selló ante el AAl-Riyadh. El delantero inició el año con una espectacular anotación durante la treceava fecha de la Liga de Arabia Saudita.

Así como hace cuatro días, cuando cerró el 2025 con una anotación ante el Al-Shabab, el naturalizado mexicano empezó el 2026 con goles. En lo que va de la actual temporada en la Liga, Julián Quiñones suma ocho tantos.

El triunfo del Al-Qadisiya culminó con las anotaciones de Nahitan Nández (11'), Mateo Retegui (55') y Turki Al-Ammar (90+1').

En la próxima fecha de la Liga de Arabia Saudita, el Al-Qadisiya de Julián Quiñones se enfrentará al Al-Nassr, donde milita el astro portugués Cristiano Ronaldo. Esto será el jueves, 8 de enero, a las 11:30 de la mañana en tiempo del centro de México.

