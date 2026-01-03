Anthony Martial marca su primer gol en México con Rayados

La cuenta regresiva para el comienzo del Clausura 2026 de la Liga MX continúa, y en esta última semana de pretemporada se realizan los ensayos finales de los equipos con miras al campeonato.

Uno de esos clubes que buscarán el título es, sin lugar a dudas, Monterrey, cuadro que cerró este sábado su preparación al enfrentar a Leones Negros de la UDG.

El equipo regio y sus estrellas, quienes tienen la obligación de llegar a instancias finales, no tuvieron mayor problema para quedarse con el triunfo por un contundente 3-0 ante los tapatíos.

Las acciones en el Estadio Jalisco permitieron a los seguidores presenciar el debut goleador de Anthony Martial, atacante francés de Monterrey, quien aprovechó las facilidades y su velocidad para anotar en el partido.

Martial, que llegó con la etiqueta de gran estrella a la Liga MX por su pasado en el Manchester United, definió de gran manera para aumentar la ventaja antes del descanso.

¡MARTIAL SE ESTRENA EN MÉXICO! 😱🔥



🇫🇷 Anthony Martial anota su primer gol en México, y por si fuera poco fue un golazo.



EN VIVO por ESPN y #DisneyPlus Premium 📺 pic.twitter.com/aluU8XDZSV — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 4, 2026

Rayados iniciará la campaña, que servirá como previa de la Copa del Mundo de 2026 ante el bicampeón Toluca, en uno de los juegos más llamativos de la fecha.