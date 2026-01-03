Nueva estrella de Fox Sports anuncia su salida de la compañía: "Me voy en paz"

El 2026 es un año muy importante en materia deportiva, por eso no sorprende que los medios de comunicación realicen cambios con miras a brindar a los aficionados la mejor cobertura de las competencias.

Luego de un año complicado, en el que muchos de sus talentos dejaron la compañía, las malas noticias continúan para Fox Sports, cadena de televisión que perdió a otra de sus estrellas.

En las primeras horas de 2026, el comunicador y conductor utilizó sus redes sociales para anunciar su salida y agradeció a la televisora por todo su respaldo.

Se trata de Tony Valls, uno de los periodistas más constantes en la pantalla, quien con unas emotivas palabras confirmó su despedida y repasó todas sus vivencias.

"Desde niño supe que mi corazón tenía un destino: narrar futbol y deportes. Y fue en Fox Sports donde pude cumplir los sueños que me formaron desde la infancia. Aquí hice Champions League, Europa League, Conference League, Copa Libertadores, Concacaf, Liga MX varonil y femenil, Copa MX, Premier League, Serie A, Bundesliga, MLS, Liga de Ascenso y mucho más", escribió en redes.

Valls adelantó que continuará en los medios para transmitir su pasión por el deporte y afirmó que se marcha tranquilo de la que fue su casa, agradecido con sus compañeros.

"Fui parte de un equipo humano extraordinario. Compañeros y amigos que marcaron mi carrera y mi vida. Me voy en paz, agradecido, porque cuando la historia es tan linda… merece un gran final", concluyó.