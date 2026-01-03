Chelsea Green, estrella de la WWE porta la bandera de México en su presentación en Smack Down

México se ha consolidado en los últimos meses como epicentro mundial de la lucha libre, un fenómeno que ha despertado el interés de grandes estrellas internacionales que han viajado al país para conocer de cerca su tradición única.

Una de esas figuras es Chelsea Green, superestrella de la WWE, que se volvió tendencia en redes sociales hace unas horas, luego de aparecer en el show SmackDown de la compañía con un atuendo con la bandera de México.

La gladiadora, quien tuvo la oportunidad de viajar a tierras aztecas durante 2025 para participar en funciones de AAA, no dudó en expresar su cariño por el territorio nacional.

Green, nacida en Canadá, también lució en su equipo la bandera de su nación y de Estados Unidos, país en el que ha desarrollado una importante trayectoria.

Por desgracia para Chelsea, quien posee el Campeonato Mundial Mixto en Parejas de AAA junto a Ethan Page, su presentación no fue positiva, ya que cayó ante Giulia y perdió el Campeonato de los Estados Unidos.

A pesar de la derrota, los aficionados mexicanos mostraron su agradecimiento a la esteta, que expresó su emoción por el cariño de la gente en México y tendrá en 2026 la oportunidad de presentarse en diferentes ciudades.