Checo Pérez envía mensaje de apoyo a Venezuela tras la detención de Maduro: "La fe nunca se pierde"

El mundo amaneció este sábado sacudido por un anuncio de alto impacto.

Donald Trump confirmó la captura de Nicolás Maduro tras un operativo militar en Caracas, una noticia que dio la vuelta al mundo y generó millones de reacciones en las redes sociales.

A través de las plataformas digitales, los usuarios expresaron su opinión sobre las acciones militares y la detención del presidente de Venezuela. Entre ellos destacó Checo Pérez, piloto mexicano de Cadillac, quien celebró la detención de Maduro.

El tapatío, que cuenta los días para volver a la F1, envió unas palabras a los ciudadanos venezolanos y reconoció la fuerza de su gente.

"Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño. ¡Son un ejemplo de que la fe nunca se pierde! ¡Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela!", escribió en una historia en su cuenta de Instagram.

Las palabras de Pérez, quien se encuentra en etapa de preparación para volver a la máxima categoría, aumentaron el debate entre los usuarios, sobre lo ocurrido en las últimas horas.

¿CUÁNDO REGRESA CHECO PÉREZ A LA F1?

El Gran Premio de Austria en marzo de 2026 marcará un nuevo capítulo en la carrera de Sergio “Checo” Pérez, quien vuelve al máximo circuito del automovilismo mundial bajo los colores de Cadillac.

Tras un periodo de incertidumbre sobre su futuro, el piloto mexicano regresa con la determinación de demostrar que su experiencia y talento siguen vigentes, ahora con el reto de liderar un proyecto ambicioso que busca consolidar a la marca estadounidense en la élite de la Fórmula 1.

