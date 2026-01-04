Juninho Vieira aterriza en la Ciudad de México; el brasileño refuerza a Pumas para el Clausura 2026

Este domingo, el brasileño Juninho Vieira aterrizó en la Ciudad de México para unirse a Pumas como refuerzo para el torneo Clausura 2026. En su llegada a territorio mexicano, el exjugador de Flamengo reconoció que se siente nervioso, pero decidido a cooperar para que los auriazules rompan su sequía de casi 15 años sin título.

“Veo que es un campeonato muy competitivo. […] Vine para poder ayudar”, aseveró el futbolista en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, consciente de que existe una presión por un campeonato.

A finales de diciembre, la directiva auriazul anunció el fichaje del atacante brasileño. El proyecto del estratega Efraín Juárez también se reforzó con César Garza, Antonio Leone y Jordan Carrillo para dejar atrás la eliminación que —durante el Play-In del Apertura 2025— sufrieron ante los Tuzos de Pachuca.

#VIDEO 📹 | En su llegada a la Ciudad de México, el brasileño Juninho Vieira ya porta los colores de Pumas para el torneo Clausura 2026.



"Veo que es un torneo muy competitivo. Estoy muy feliz de estar aquí representando a Pumas", declaró el futbolista.

A lo largo de su carrera, Vieira ha conquistado siete trofeos. En su trayectoria con el Flamengo del balompié brasileño ganó la Copa Libertadores, la Copa Challenger y recientemente, el Derbi de las Américas ante los celestes de Cruz Azul, durante la segunda ronda de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Sin embargo, el sueño de la Mengão terminó cuando —en la Gran Final— el París Saint-Germain cerró con broche de oro el año y se proclamó campeón de la Copa Intercontinental en Qatar.

#VIDEO 📹 | Así abandonó Juninho Vieira el Aeropuerto de la Ciudad de México.



Antes de irse, el futbolista de Pumas se tomó fotografías con aficionados.



El atacante brasileño reforzará a los auriazules en el torneo Clausura 2026.

“Sé que puedo ayudar, junto con mis compañeros. Es trabajo de todos los días”, concluyó Vieira.

Ya en la Liga MX, el camino de Pumas en el Clausura 2026 empezará en el Estadio Olímpico Universitario, donde recibirán la visita de los Gallos Blancos de Querétaro para disputar la primera fecha del certamen.

¿Cuándo será el primer partido de Pumas en el Clausura 2026?

Domingo, 11 de enero

Pumas vs Querétaro | Jornada 1 del Clausura 2026 | 12:00 P.M (tiempo del centro de México).

