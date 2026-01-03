Figura de la Liga MX sufre terrible lesión antes del comienzo del Clausura 2026

El Clausura 2025 de la Liga MX todavía no comienza y ya sumó su primera gran baja, al darse a conocer que una de sus estrellas quedó fuera por una grave lesión.

Se trata del defensor ecuatoriano Andrés Micolta, elemento de los Tuzos del Pachuca, quien durante una sesión de entrenamiento sufrió una fractura de rótula.

Lee también Exfutbolista de Mazatlán rompe el silencio, tras la captura de Nicolás Maduro; este fue su emotivo mensaje

"En el entrenamiento de ayer, Andrés Micolta, luego de golpear un balón y apoyar la rodilla derecha en un movimiento de rotación, presentó dolor, lo que resultó en la fractura de la rótula. El tiempo aproximado de incorporación será de cuatro a cinco meses de acuerdo con la evolución clínica", reportó el doctor Fernando Márquez, director de los servicios médicos del equipo.

Micolta, quien era una de las piezas clave del equipo, fue intervenido y se le colocaron tornillos para la fijación de la rótula, añadió el reporte, mismo que estableció que el lunes será el día en que iniciará la rehabilitación.

Lee también Chelsea Green, estrella de la WWE porta la bandera de México en su presentación en Smack Down

El exseleccionado de su país arribó al Pachuca para el torneo de Clausura 2024 y ya levantó la Copa de Campeones de Concacaf 2024, el Derbi de las Américas.

Los Tuzos iniciarán la temporada el próximo 10 de enero con una visita al Guadalajara, partido que generó gran expectativa entre los aficionados, quienes esperan ver a su equipo regresar a los primeros lugares de la clasificación.